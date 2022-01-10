Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
отпечаталось в сердце
соцсети завоевали регион
ОЖД ИТОГИ-2021
бравая сотня
политические итоги - 2021
«Классные каникулы» в Новый год
Изменения для владельцев недвижимости
музей русского пития
Что нужно для любимого хобби?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 10.01.2022 07:540 В Псковской области за сутки выявили 75 новых случаев COVID-19 11.01.2022 07:400 В Европейскую Россию приходят морозы 11.01.2022 07:200 «Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10% 10.01.2022 22:011 Как стать владельцем заброшенного участка, рассказали псковичам 10.01.2022 21:530 Россельхознадзор в СЗФО за год проверил почти 37 тысяч тонн импортных креветок 10.01.2022 21:200 За год по Октябрьской железной дороге перевезли более 140 млн пассажиров
 
 
 
Самое популярное 10.01.2022 10:0019 В Пскове подорожал проезд в автобусах 09.01.2022 20:400 Без вести пропавшего ребенка в Плюсском районе нашли в коровнике 08.01.2022 20:0411 Огромная очередь образовалась на входе в железнодорожный вокзал в Пскове. ФОТО 08.01.2022 12:002 Автомобиль врезался в ель в Пскове и перевернулся 10.01.2022 16:394 Морозы под 30 градусов придут в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%

11.01.2022 07:20|ПсковКомментариев: 0

В 2021 году «средний чек» за учебу на платном месте первого курса университета увеличился на 10%. Об этом сообщил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов со ссылкой на результаты ежегодного мониторинга, проведенного Высшей школой экономики при поддержке Минобрнауки.

«"Средний чек", который российские семьи заплатили за первый курс, заметно вырос –—на 10% за один год, на 17% с 2019 года», — цитирует его газета «Известия».

По его словам, тенденция связана со спросом платежеспособного населения на вузы и программы более высокого качества — они, как правило, стоят дороже «средних» предложений.

«Потребитель высшего образования с каждым годом готов платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза, все реже — экономить на высшем образовании. Недаром в 2021 году в разы выросло число студентов, взявших образовательный кредит», — пояснил Ярослав Кузьминов.

При этом сами вузы, добавил он, цены повышают осторожно и, в основном, на уровень инфляции.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должна ли Россия вмешиваться во внутренние дела государств на постсоветском пространстве?
В опросе приняло участие 119 человек
11.01.2022, 08:200 Эксперты спрогнозировали сроки открытия для россиян стран Европы и Азии 11.01.2022, 08:000 Умер глава Европарламента Давид Сассоли 11.01.2022, 07:400 В Европейскую Россию приходят морозы 11.01.2022, 07:200 «Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%
11.01.2022, 07:001 Экономист призвал не считать введение продуктовых карточек позором 10.01.2022, 22:011 Как стать владельцем заброшенного участка, рассказали псковичам 10.01.2022, 21:530 Россельхознадзор в СЗФО за год проверил почти 37 тысяч тонн импортных креветок 10.01.2022, 21:350 Псковичам напомнили об обязанности сообщать в налоговую о дорогих подарках
10.01.2022, 21:200 За год по Октябрьской железной дороге перевезли более 140 млн пассажиров 10.01.2022, 21:020 Автобус и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке в Пскове 10.01.2022, 20:544 Единороссы пригласили псковичей в свою приемную 10.01.2022, 20:390 Более 10 пешеходных переходов в Пскове оборудовали новыми светильниками
10.01.2022, 20:200 Атлет из Плюссы не прошел во второй этап финала экстремального телешоу 10.01.2022, 20:020 Псковичам в возрасте до 40 лет предложили пойти на службу по контракту 10.01.2022, 19:430 Водитель «Рено» врезался в стоящий автомобиль в Гдовском районе, пострадала пассажирка 10.01.2022, 19:289 Губернатор призвал наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе
10.01.2022, 19:190 В Палкинском районе насмерть сбили женщину  10.01.2022, 18:576 В популярных местах Пскова начнет играть музыка 10.01.2022, 18:406 Ближайшую перспективу развития ситуации с COVID-19 оценил спецпосланник ВОЗ 10.01.2022, 18:231 Сквер со скейт-парком обустроят на Завеличье до 30 июня
10.01.2022, 18:000 Желание еще одной великолучанки исполнил губернатор в рамках акции «Елка желаний» 10.01.2022, 17:490 35 домов и два детских сада в Невеле остались без отопления 10.01.2022, 17:402 Дмитрий Месхиев: Национальные театры — основная творческая движущая сила страны 10.01.2022, 17:300 Движение на участке улицы Заслонова перекроют в Великих Луках
10.01.2022, 17:182 Зимняя сессия для студентов-очников в Пскове пройдет в дистанционном формате 10.01.2022, 17:050 Ассоциацию национальных театров России создали по инициативе Александринки и псковских коллег 10.01.2022, 17:000 Велосипедист испортил каток в городе Дно 10.01.2022, 16:510 Семейный скандал в Невельском районе закончился стрельбой
10.01.2022, 16:450 Автомобиль съехал в кювет в Гдовском районе 10.01.2022, 16:394 Морозы под 30 градусов придут в Псковскую область 10.01.2022, 16:280 Псковский драмтеатр опубликовал афишу на февраль 10.01.2022, 16:180 Женщина пострадала в ДТП в Печорском районе
10.01.2022, 16:058 Вакантный мандат «Яблока» в Псковской гордуме получит Татьяна Пасман 10.01.2022, 16:032 Большинство опрошенных читателей ПЛН работали на новогодних праздниках 10.01.2022, 15:591 Полиция не стала возбуждать дело по факту убийства собак в Гдовском районе 10.01.2022, 15:525 У Кремля нет инициатив по регулированию соцсетей — Дмитрий Песков
10.01.2022, 15:361 Псковичи выбрали дату демонтажа новогодних украшений 10.01.2022, 15:187 Владимир Путин заявил об использовании майданных технологий в Казахстане 10.01.2022, 15:050 Более 80 нетрезвых водителей задержали в Псковской области в праздничные выходные 10.01.2022, 14:470 Женщина попалась на краже алкоголя в Пскове
10.01.2022, 14:320 Обособленные рабочие места закроют налоговики в пяти районах Псковской области 10.01.2022, 14:170 «Постскриптум»: Планы на год. ВИДЕО 10.01.2022, 14:010 Цветы и мягкую игрушку похитил пскович для своей знакомой 10.01.2022, 13:510 Более 30 жилых домов и 2 детских сада остались без отопления в Невеле
10.01.2022, 13:345 ДНК курицы и индейки нашли в сосисках псковские специалисты 10.01.2022, 13:189 Иван Цецерский и Юлия Пересильд посетили Псково-Печерский монастырь 10.01.2022, 13:145 Россиянам назвали четыре симптома, требующих срочного обращения к врачу 10.01.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
10.01.2022, 12:575 Борис Елкин оценил нагрузку на новый каток в Финском парке 10.01.2022, 12:420 «Обратный отсчет»: Герман Петрушко о ходе строительства завода «Титан-Полимер». ВИДЕО 10.01.2022, 12:350 Выставка уникальных графических работ откроется в Пскове 10.01.2022, 12:290 В лингвистической гимназии в Печорах отключили отопление
10.01.2022, 12:230 «Постскриптум»: Планы на год 10.01.2022, 12:220 По факту ДТП с пострадавшим ребенком в Стругокрасненском районе возбудили дело 10.01.2022, 12:210 ВТБ сохранит ставки по ипотеке с господдержкой  10.01.2022, 12:190 Уехавшего с застолья на чужом автомобиле порховича задержали полицейские
10.01.2022, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Германом Петрушко 10.01.2022, 12:020 Великолучанка погибла при пожаре в собственной квартире 10.01.2022, 11:515 Коронавирус унес жизни еще пяти человек в Псковской области 10.01.2022, 11:410 Пскович украл из магазина продукты на две тысячи рублей
10.01.2022, 11:334 Сенатор Елена Бибикова проведет очный прием в Пскове 10.01.2022, 11:211 На новогодних праздниках в Псковском перинатальном центре родились 45 детей 10.01.2022, 11:103 В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе 10.01.2022, 11:000 «Обратный отсчет»: Герман Петрушко о ходе строительства завода «Титан-Полимер»
10.01.2022, 10:594 Полковника КНБ Казахстана нашли мертвым в столице республики 10.01.2022, 10:460 За разбой с ножом предстанет перед судом пскович 10.01.2022, 10:433 Псковичи в соцсетях обсуждают судьбу прикованной в сарае собаки 10.01.2022, 10:311 Выиграть 5 миллионов рублей в экстремальном шоу собирается псковский атлет
10.01.2022, 10:274 Псковским должникам разрешат сохранять на счету прожиточный минимум 10.01.2022, 10:223 Режим работы светофора на Октябрьском проспекте в Пскове изменят 10.01.2022, 10:200 Более 15 тысяч оздоровительных мероприятий прошло в регионах в праздничные дни 10.01.2022, 10:0019 В Пскове подорожал проезд в автобусах
10.01.2022, 09:473 Псковичам предлагают выбрать дату демонтажа новогодних украшений 10.01.2022, 09:338 Введение обязательных тестов на наркотики для школьников обсудят в Госдуме 10.01.2022, 09:180 Более 25 тысяч прыжков с парашютом совершили спецназовцы ЗВО за год 10.01.2022, 09:050 Эксперты рассказали о самых востребованных вакансиях в первую неделю нового года
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru