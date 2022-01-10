Общество

В Европейскую Россию приходят морозы

Вслед за метелью в Европейскую часть России придет похолодание, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Сегодня снегопады ослабеют, а волновой циклон, который спровоцировал метель, переместится на восток Русской равнины. Интенсивность осадков в зоне его влияния уже не превысит 5-7 мм за сутки. Южнее линии Волгорад–Херсон они будут переходить в дожди, местами на Нижней Волге и Дону – в ледяные», - говорится в сообщении.

С запада же Европейскую Россию начнет накрывать антициклон. «Но сказать, что погода от этого однозначно улучшится нельзя, - отмечают синоптики. - К завтрашнему дню область высокого давления захватит уже всю западную половину региона. Это означает, что осадки там прекратятся, небо прояснится, но усилится выхолаживание приземного слоя атмосферы. Из-за слишком близкого соседства циклона и антициклона температурный режим на Русской равнине окажется чрезвычайно контрастным».

Например, на западе и севере региона ударят аномальные морозы.

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