Общество

В Новосокольниках завели дело на забывшую о родительских обязанностях мать

Уголовное дело завели на жительницу Новосокольнического района за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мать троих несовершеннолетних детей, которая уклоняется от уплаты алиментов, продолжительное время официально нигде не работает, при этом женщина не состоит на учете в центре занятости населения по месту жительства. На сегодняшний день долг по алиментам составляет более 60 тысяч рублей.

«Судебными приставами принимались все возможные меры для того, чтобы должница вспомнила о своих родительских обязанностях, в том числе привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ», - отметили в ведомстве.

В связи с тем, что от выполнения родительских обязанностей женщина продолжала уклоняться, дознаватели отделения судебных приставов возбудили уголовное дело.