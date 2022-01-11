Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — глава администрации города Борис Елкин.

Позади новогодние выходные. Как они прошли с точки зрения работы по уборке города, справились ли коммунальные службы? Случались ли ситуации форс-мажора? Когда в областном центре демонтируют новогодние украшения? «Переедет» ли в 2022 году главная псковская елка на новое место? На эти и другие вопросы гость студии ответит в 13.05.

Также ведущий Константин Калиниченко спросит у Бориса Елкина, что ждет псковичей в новом году, хватит ли денег в бюджете на уборку города, где еще появятся светофоры в Пскове и какая музыка будет играть в людных местах города.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.