Общество

В Великих Луках отменили запрет выхода на лед водоемов

Запрет выхода людей на лед водоемов в Великих Луках отменили с 11 января. Соответствующее постановление главы городской администрации Андрея Беляева опубликовано на официальном сайте администрации Великих Лук.

Управлению ЖКХ поручено организовать сходни для безопасного подъема и спуска пешеходов к реке Ловать на левом берегу напротив мемориала «Вечный огонь» и на правом берегу напротив площади Ленина.

Документ запрещает проведение массовых мероприятий на водных объектах в Великих Луках, не предусмотренных нормативно-правовыми актами муниципального образования.

Великолучанам рекомендовали при движении по льду соблюдать осторожность и избегать потенциально опасных участков (промоины, стремнины, проруби и тому подобное).