Общество

Наталия Соколова назвала полумерой пожизненное заключение для педофилов

Введение пожизненного заключения для педофилов будет полумерой, необходимо обратить внимание и на такую составляющую, как воспитание общества. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Только в нездоровом обществе нездоровый человек может себе позволить поднять руку на ребенка. Мы должны посмотреть на составляющую воспитания. Личная, психологическая и социальная безопасность ребенка должна стоять на первом месте для любого взрослого — для близкого, постороннего, учителя, родителя и так далее. При этом равнодушие общества к совершающемуся преступлению, такое незримое соучастие, — это не менее актуальная проблема», - пояснила Наталия Соколова.

Она добавила, что институт детских омбудсменов требует ужесточения наказания для педофилов и убийц детей еще с 2018 года.

«Это очень кричащая тема. Изнасилование, убийство ребенка — страшнейшие преступления, и человек, который на них идет, должен понимать, что он будет за это жестоко наказан пожизненным заключением. После последнего инцидента в Костроме мне поступило очень много обращений и писем от людей, предложений вплоть до введения смертной казни. Нужно ужесточать действующее сейчас наказание — это сто процентов!» - высказалась уполномоченный по правам ребенка.

Также Наталия Соколова выразила надежду, что появление в Государственной Думе экс-омбудсмена Натальи Кузнецовой поспособствует скорейшему решению этого вопроса.

Напомним, в конце декабря прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления.