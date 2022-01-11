Общество

Парк световых фигур в Пскове будет работать до конца января

Парк световых фигур «Лукоморье» в Пскове будет работать до 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Расположен парк в Ботаническом саду, между площадью Победы и Зеленым театром. На его территории установлены фигуры персонажей русских народных сказок – Леший, Кощей Бессмертный, витязь, избушка на курьих ножках и зеркальные фигуры.

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Посетить парк можно в любой день, а с 18:00 до 22:00 зрители смогут послушать уникальный аудиоспектакль, представляющий собой отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила».

Создатель парка световых фигур «Лукоморье» — Театрально-концертная дирекция Псковской области.