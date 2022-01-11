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Общество

Каток с «приятной атмосферой» появится в Острове

11.01.2022 14:33|ПсковКомментариев: 0

Начался процесс заливки ледового катка на городском стадионе в Острове, который расположен около школы №3. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Планируется, что островичи, желающие провести свободное время с пользой для здоровья, смогут посетить ледовый каток уже завтра, 12 января.

Посещение ледовой площадки будет бесплатным, уточнил директор МКУ «Стадион» Андрей Крылов. На нее можно будет прийти со своими коньками или взять их в аренду у работников стадиона в рабочее время с 9.00 до 17.00. При этом необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

«Для создания приятной атмосферы на катке будет организовано музыкальное сопровождение», - добавили в администрации района.

Теги: #каток #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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