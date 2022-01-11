Общество

Глава Пскова приглашает на прием накануне Старого Нового года

Глава Пскова проведет прием граждан в четверг, 13 января. Об этом она сообщила в своем личном Instagram-аккаунте.

Встреча с горожанами пройдет с 16.00 до 18.00 в библиотеке «Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева», которая находится на улице Юбилейной, 87А.

Глава Пскова напомнила, что приемы в библиотеке проводятся регулярно - в первый и второй четверг месяца. Записаться и озвучить свои вопросы можно по телефону: 66-08-06 и на сайте. Также псковичи могут направить обращение в письменной форме в Псковскую городскую Думу на улице Некрасова, 14.

«Ни один из ваших вопросов не останется без внимания!» - подчеркнула Елена Полонская.