Общество

«Титан-Полимер» планирует повысить зарплаты работникам после запуска производства

После запуска производства ожидается изменение размера зарплат в большую сторону. Об этом заявил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«У каждого, кто приходит к нам на производство, есть перспектива к росту», — сказал гость эфира.

Это касается производства БОПЭТ-пленок и планируемой второй очереди завода. Зарплата рабочих находится чуть выше средней по региону на уровне 36, 38, 44 тысяч. «Квалифицированный получает выше. На уровне 120 тысяч — зарплата менеджера по продажам. У снабженца — от 50 тысяч и выше. Механическая группа — от 60 тысяч», — отметил Герман Петрушко.

По словам генерального директора завода «Титан-Полимер» многие при поступлении на работу рассчитывают получить новые навыки и поднять профессиональный уровень. «Мы даем такую возможность. На стадии строительства мы подняли квалификацию достаточно большому количеству людей. Тот же главный механик приходил к нам мастером», — рассказал Герман Петрушко.

Подавляющее большинство работников на заводе «Титан-Полимер» — жители Псковской области.