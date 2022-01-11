Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
отпечаталось в сердце
ОЖД ИТОГИ-2021
бравая сотня
музей русского пития
Изменения для владельцев недвижимости
соцсети завоевали регион
политические итоги - 2021
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 11.01.2022 12:435 Роспотребнадзор заявил о возможном появлении «омикрона» в Псковской области и введении новых ограничений 11.01.2022 19:000 Фотография псковского астронома вошла в число лучших снимков потока Квадрантиды 11.01.2022 18:401 Музыкальное сопровождение планируют запустить в Финском парке Пскова 11.01.2022 18:230 Герман Петрушко: Завод «Титан-Полимер» - ответственный социальный партнер  11.01.2022 18:000 Борис Елкин указал на недостаток новогодних украшений в Пскове 11.01.2022 17:550 Заведующему аптекой в Пскове предлагают зарплату до 110 тысяч рублей
 
 
 
Самое популярное 10.01.2022 10:0021 В Пскове подорожал проезд в автобусах 10.01.2022 16:394 Морозы под 30 градусов придут в Псковскую область 09.01.2022 20:400 Без вести пропавшего ребенка в Плюсском районе нашли в коровнике 08.01.2022 20:0411 Огромная очередь образовалась на входе в железнодорожный вокзал в Пскове. ФОТО 08.01.2022 12:002 Автомобиль врезался в ель в Пскове и перевернулся
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Герман Петрушко: Завод «Титан-Полимер» - ответственный социальный партнер 

11.01.2022 18:23|ПсковКомментариев: 0

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал предприятие ответственным социальным партнером.

«''Титан-Полимер'' — это не только заводская программа. Социальная программа у нас достаточно большая. Мы считаем себя ответственным социальным партнером», — отметил он.

В 2021 году при поддержке предприятия завершена реконструкция дома культуры в деревне Тямша Псковского района. Профинансирован ремонт фельдшерско-акушерского пункта: здание расширено, обновлена входная группа, заменены сети. В обновленном медицинском пункте будет два отдельных входа для детского и взрослого населения. Это позволит улучшить качество медицинских услуг.

Завод «Титан-Полимер» работает в тесном контакте с региональными и муниципальными органами власти. Предприятие приняло участие в сборе средств на строительство памятника «Знамя Победы» в поселке Идрица Себежского района. Получило продолжение сотрудничество с региональным отделением Детского фонда. «Титан-Полимер» поддержал областную новогоднюю акцию «Елка желаний». Важным направлением остается экологическое просвещение и развитие экологических программ «Экосреда», «Экосуббота» и проект «Экомышление». 

«Мы на этом не остановимся, безусловно. У нас много направлений», — подытожил Герман Петрушко.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должна ли Россия вмешиваться во внутренние дела государств на постсоветском пространстве?
В опросе приняло участие 183 человека
11.01.2022, 19:000 Фотография псковского астронома вошла в число лучших снимков потока Квадрантиды 11.01.2022, 18:401 Музыкальное сопровождение планируют запустить в Финском парке Пскова 11.01.2022, 18:230 Герман Петрушко: Завод «Титан-Полимер» - ответственный социальный партнер  11.01.2022, 18:000 Борис Елкин указал на недостаток новогодних украшений в Пскове
11.01.2022, 17:550 Заведующему аптекой в Пскове предлагают зарплату до 110 тысяч рублей 11.01.2022, 17:440 В медорганизации Псковской области поступило новое оборудование 11.01.2022, 17:360 Более 7,5 млрд рублей инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер» 11.01.2022, 17:281 Роспотребнадзор допускает рост заболеваемости COVID-19 до ста тысяч в сутки
11.01.2022, 17:243 В Пскове найдут безопасные места для катания с горки 11.01.2022, 17:151 Пятерых печерян причислили к народу сето по решению суда 11.01.2022, 17:040 За три тысячи километров дорожной разметки в Псковской области заплатили 90 млн рублей 11.01.2022, 17:010 Мобильный пункт вакцинации для жителей Великих Лук откроется 13 января
11.01.2022, 16:560 «Титан-Полимер» планирует повысить зарплаты работникам после запуска производства 11.01.2022, 16:493 Мост в камуфляже 11.01.2022, 16:480 Страховку по прививкам предлагает Сбер 11.01.2022, 16:471 Политический гороскоп-2022
11.01.2022, 16:320 Наталия Соколова назвала неадекватной реакцию на объявление пятиклассника о продаже школы 11.01.2022, 16:180 Каток в Финском парке Пскова будет работать до конца зимы 11.01.2022, 16:022 «Сережа очень тупой»: название спектакля стало поводом для жалобы в псковское УФАС 11.01.2022, 15:592 Глава Пскова приглашает на прием накануне Старого Нового года
11.01.2022, 15:511 Число ревакцинированных от COVID-19 псковичей за сутки не изменилось 11.01.2022, 15:412 В Пскове планируют продлить Гаражный проезд 11.01.2022, 15:340 Наталия Соколова перечислила основные проблемы подростков в 2021 году 11.01.2022, 15:250 Парк световых фигур в Пскове будет работать до конца января
11.01.2022, 15:221 На предложение возглавить штаб по газификации отреагировал псковский губернатор 11.01.2022, 15:181 Световая конструкция на улице Инженерной вводит водителей в заблуждение - Борис Елкин 11.01.2022, 15:140 В Пскове учреждение заставили выплатить сотруднику зарплату и компенсацию 11.01.2022, 15:030 Мороз до -27 градусов ожидается в Псковской области 12 января
11.01.2022, 15:004 Сухой фонтан планируют установить в центре Пскова 11.01.2022, 14:570 В дома и детские сады Невеля вернулось тепло 11.01.2022, 14:521 Псковичка попросила депутата помочь с устройством на работу в ПЦР-лабораторию 11.01.2022, 14:432 Новые цены на проезд в псковских автобусах прокомментировали в дорожном комитете
11.01.2022, 14:370 «Собственной персоной»: Борис Елкин об итогах новогодних праздников, музыке и светофорах. ВИДЕО 11.01.2022, 14:330 Каток с «приятной атмосферой» появится в Острове 11.01.2022, 14:280 О преимуществах электронных заявлений напомнили в псковском ГИБДД 11.01.2022, 14:231 Наталия Соколова назвала полумерой пожизненное заключение для педофилов
11.01.2022, 14:184 Псковичке без QR-кода запретили провести ребенка до раздевалки в детсаду 11.01.2022, 14:130 Шесть пьяных водителей попались псковским полицейским в новогодние праздники 11.01.2022, 14:070 В Пскове ускорят ямочный ремонт на Ольгинском мосту 11.01.2022, 13:490 Юные хоккеисты из Пскова выиграли всероссийский турнир
11.01.2022, 13:291 Определен подрядчик для строительства ФОКОТа у школы №20 в Пскове 11.01.2022, 13:261 Ряд псковских подрядчиков оштрафуют за ненадлежащую содержание улиц Пскова в новогодние выходные 11.01.2022, 13:180 Фальшивые купюры нашли полицейские в двух магазинах Пскова 11.01.2022, 13:141 Сбер запустил сервис задатка при покупке недвижимости
11.01.2022, 13:100 Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 11.01.2022, 13:086 Андрей Турчак предложил губернаторам возглавить штабы по газификации 11.01.2022, 13:040 При строительстве завода «Титан-Полимер» по максимуму задействованы псковские компании 11.01.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным
11.01.2022, 12:590 «Беседка»: Об итогах работы псковского детского омбудсмена в 2021 году. ВИДЕО 11.01.2022, 12:570 Светофоры на четырех перекрестках в Пскове оборудовали бело-лунными секциями 11.01.2022, 12:541 Губернатор рекомендовал главе Печорского района не замалчивать проблемы 11.01.2022, 12:443 Более 500 псковичей обратились в травмпункт на новогодних выходных
11.01.2022, 12:435 Роспотребнадзор заявил о возможном появлении «омикрона» в Псковской области и введении новых ограничений 11.01.2022, 12:290 В Великих Луках отменили запрет выхода на лед водоемов 11.01.2022, 12:200 Житель Пскова фиктивно прописал в своем доме 11 мигрантов 11.01.2022, 12:131 Более 70% работников завода «Титан-Полимер» привились от COVID-19
11.01.2022, 12:117 Пскович сообщил о протекающем потолке в помещении отремонтированного «Машиностроителя» 11.01.2022, 12:062 Миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана 11.01.2022, 12:010 79 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо умерли 11.01.2022, 11:591 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Наталией Соколовой
11.01.2022, 11:525 Более 200 псковичей оштрафовали перед Новым годом за нарушение масочного режима 11.01.2022, 11:460 Концерт в поддержку Анастасиевской часовни пройдет в Пскове 11.01.2022, 11:340 Специалист рассказал о скорости распространения «омикрона» 11.01.2022, 11:300 Налоговая предлагает псковичам получить вычет за занятия спортом
11.01.2022, 11:260 Псковичи получили ожоги глаз и рук от взрыва петард 11.01.2022, 11:200 В Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с разведкой РФ 11.01.2022, 11:150 Мошенники обогатились за счет жителей Пскова на 1,5 миллиона рублей 11.01.2022, 11:110 В Новосокольниках завели дело на забывшую о родительских обязанностях мать
11.01.2022, 10:520 За год при пожарах в Псковской области погибли 90 человек 11.01.2022, 10:482 Великолучанин справил нужду у ювелирного магазина и разбил окно. ВИДЕО 11.01.2022, 10:440 «Собственной персоной»: Борис Елкин об итогах новогодних праздников, музыке и светофорах 11.01.2022, 10:400 Пскович попался на краже спиртного из магазина
11.01.2022, 10:330 Более 80 нарушителей выявили псковские пограничники в праздничные выходные 11.01.2022, 10:260 «Беседка»: Об итогах работы псковского детского омбудсмена в 2021 году 11.01.2022, 10:210 Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев 11.01.2022, 10:150 Регионы начнут получать субсидии на реконструкцию исторических центров городов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru