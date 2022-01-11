Общество

Герман Петрушко: Завод «Титан-Полимер» - ответственный социальный партнер

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал предприятие ответственным социальным партнером.

«''Титан-Полимер'' — это не только заводская программа. Социальная программа у нас достаточно большая. Мы считаем себя ответственным социальным партнером», — отметил он.

В 2021 году при поддержке предприятия завершена реконструкция дома культуры в деревне Тямша Псковского района. Профинансирован ремонт фельдшерско-акушерского пункта: здание расширено, обновлена входная группа, заменены сети. В обновленном медицинском пункте будет два отдельных входа для детского и взрослого населения. Это позволит улучшить качество медицинских услуг.

Завод «Титан-Полимер» работает в тесном контакте с региональными и муниципальными органами власти. Предприятие приняло участие в сборе средств на строительство памятника «Знамя Победы» в поселке Идрица Себежского района. Получило продолжение сотрудничество с региональным отделением Детского фонда. «Титан-Полимер» поддержал областную новогоднюю акцию «Елка желаний». Важным направлением остается экологическое просвещение и развитие экологических программ «Экосреда», «Экосуббота» и проект «Экомышление».

«Мы на этом не остановимся, безусловно. У нас много направлений», — подытожил Герман Петрушко.