Общество

В медорганизации Псковской области поступило новое оборудование

Специалисты нескольких учреждений здравоохранения Псковской области приступили к работе в 2022 году на новом оборудовании. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной администрации, в основном обновление коснулось диагностического звена медицинских организаций.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Так, самыми дорогостоящими покупками для региональной медицины стали два аппарата рентгеновской компьютерной томографии (КТ) — на их приобретение направили около 120 миллионов рублей. Системы установили в Великолукской межрайонной больнице и Псковской городской поликлинике в конце прошлого года.

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин рассказал, что в настоящее время оборудование настроили и уже применяют для диагностики заболеваний пациентов стационарного блока. В ближайшее время аппарат будет использоваться также для работы с амбулаторными пациентами. Для этого специалисты прошли дополнительное обучение.

Кроме того, ряд медицинских организаций оснастили современными цифровыми рентгеновскими установками. Так, флюорограф с низкой дозой облучения получил Дновский филиал Порховской межрайонной больницы. Стационарный рентгеновский аппарат на три рабочих места направили в Псковскую городскую больницу, передвижную установку — в Псковскую межрайонную больницу. Стоимость медтехники составила около 40 миллионов рублей.

Помимо этого, в Псковский перинатальный центр, Псковский госпиталь ветеранов войн, а также учреждения Пскова, Невельского, Новосокольнического, Себежского и Дедовичского районов поступили 10 аппаратов для проведения комплексных и частных ультразвуковых исследований организма, которые стоили более 45 миллионов рублей.

В рамках закупок в медучреждения также приобрели узкопрофильное специализированное исследовательское оборудование. В частности жидкостный хромато-масс-спектрометр, который установили в Псковском областном наркологическом диспансере, и газовый хромато-масс-спектрометр, функционирующий в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы. Стоимость аппаратов превысила 60 миллионов рублей.

Также модернизировали рабочие места специалистов в учреждениях здравоохранения области: оборудовали 20 мест врача-стоматолога, а также более 15 мест врачей офтальмологического и лор-направлений.

Для Псковской областной больницы закупили универсальную хирургическую офтальмологическую систему факоэмульсификации/ витрэктомии и лазерную хирургическую систему. Их стоимость превысила более 33 миллионов рублей. Инновационный аппарат установили в урологическом отделении учреждения, его будут применять для малоинвазивного операционного вмешательства. По словам исполняющего обязанности главного врача учреждения Сергея Калашникова, все оборудование успешно внедрили в рабочий процесс.

В Великолукскую детскую городскую больницу приобрели реанимационный комплекс для транспортировки новорожденных, на закупку которого потратили более 7 миллионов рублей. Кроме того, в учреждения здравоохранения закупили другие медицинские системы и изделия, мебель и расходные материалы.

В администрации напомнили, что в конце прошлого года регион заключил ряд крупных контрактов на приобретение необходимых медицинских установок. Большая часть оборудования поступила в область при поддержке правительства Российской Федерации на средства федерального бюджета. Это стало возможным благодаря личной договоренности губернатора Михаила Ведерникова с президентом Владимиром Путиным.