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Фотография псковского астронома вошла в число лучших снимков потока Квадрантиды

Фотография псковского астронома вошла в число лучших снимков потока Квадрантиды. Об этом сообщает группа «AstroAlert. Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Петр Митрофанов

«С 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года 29 наблюдателей из 17 стран прислали на сайт Международной метеорной организации отчеты о регистрации чуть более 700 метеоров, принадлежащих потоку Квадрантиды. Эти данные позволили определить, что фоновый максимум был достигнут 4 января около 04:00 по московскому времени. Пик длился не более часа», - отмечается в сообществе.

Зенитное часовое число метеоров составило около 70, то есть при идеальных условиях и расположении радианта в зените, в среднем можно было увидеть как минимум один метеор в минуту. При этом активность в радиодиапазоне в целом была значительно выше — расхождение с визуальными данными может означать, что Земля столкнулась с участком роя, содержащим большое количество мелких метеорных частиц, добавили в сообществе.

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«Мой результирующий кадр опубликовали на "Астроалерт". Ну, значит, съездил на Урал не зря. Спасибо», - отметил псковский астроном Петр Митрофанов в своем профиле в социальной сети.