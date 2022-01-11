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Стала известна причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

По предварительным данным, телеведущий Михаил Зеленский умер от инсульта, передает Telegram-канал радиостанции «Вести FM».

Фото: Россия 24

«Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли», — добавляется в материале.

Ранее стало известно, что известный телеведущий Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

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Михаил Зеленский вел программу «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура», а также был обозревателем канала и ведущим программы «Новости культуры». Ранее журналист вел выпуски новостей на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр» и ток-шоу «Прямой эфир». Кроме того, он работал в эфире «России-24».