Общество

Каждый второй житель СЗФО нуждается в подработке - опрос

Каждый второй житель СЗФО нуждается в подработке помимо основной работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. Служба исследований сервиса провела опрос и выяснила, насколько высока востребованность подработки у жителей СЗФО, а также какие варианты подработки есть прямо сейчас на рынке труда.

Потребность подработки - показатель, оценивающий ожидания соискателей: чем ближе индекс к положительным значениям, тем более комфортно себя ощущают соискатели и тем меньше нуждаются в подработке и наоборот – чем ниже индекс, тем сложнее положение соискателя, и тем важнее для него подработка, пояснили в пресс-службе.

Результаты масштабного опроса россиян показывают, по итогам 4 квартала 2021 года и по состоянию на начало 2022 набольшему числу россиян необходима подработка кроме основной работы для пополнения бюджета. Так, на вопрос «Рассматриваете ли вы для себя поиск подработки помимо основной работы в течение ближайших трех месяцев?» более трети россиян (31%) ответили «определенно да», еще 22% также согласились и ответили, что «скорее всего да».

При этом не нужна подработка на данный момент лишь 36% опрошенных в целом по стране, у 8% она уже есть.

По регионам СЗФО (за исключением Петербурга и Ленобласти) 56% опрошенных нуждаются в подработке кроме основного заработка, из них для 31% это критически важный момент, для 25% в целом важна подработка. Не нужна подработка 33% местных респондентов, показатель на 3% ниже, чем в среднем по стране.

По сравнению с летом 2021 года потребность в дополнительном заработке у жителей СЗФО выросла на 3%, отметили в пресс-службе.

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке так или иначе думают почти все опрошенные, но, в первую очередь, представители спортивной индустрии, а меньше всего — работники автобизнеса, добавили в пресс-службе.