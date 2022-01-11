Николай Козловский поблагодарил прокуратуру Великих Лук за неравнодушие

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с 300-летием со дня создания ведомства.
Он также подчеркнул, что верность служебному долгу, порядочность и принципиальность отличают сотрудников прокуратуры города Великие Луки, которые, продолжая лучшие традиции ветеранов ведомства, с честью выполняют все поставленные задачи при осуществлении прокурорского надзора.
«От всей души благодарю сотрудников прокуратуры города Великие Луки за преданность избранному делу, самоотверженность, внимательное и неравнодушное отношение к людям, конструктивное взаимодействие с органами городской власти. Желаю дальнейших успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья, сил и энергии для новых профессиональных достижений, личного счастья и благополучия!» - пожелал глава города.