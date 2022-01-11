Синоптики предупредили о сильных перепадах температуры в Европейской России

Жителей центра и севера Европейской России в конце рабочей неделе ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 миллиметров ртутного столба, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он уточнил, что такое резкое изменение коснется почти всей Европейской части России: северо-запада, столичного региона, Черноземья, Ростовской области и Краснодарского края, Крыма. Но самое сильное потепление ожидается в центре и на севере Европейской России.
Метеоролог пояснил, что сейчас через все умеренные широты Евразии простирается антициклон, поэтому над центром Европейской России — хорошо выраженная область высокого давления. Температура уже понизилась в центре Европейской России и на севере.
«Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем до минус 10 градусов, местами - до минус 15 градусов. В ночь на четверг будет минус 17… минус 20 градусов, по области до минус 25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание», — заключил Вильфанд.