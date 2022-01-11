Общество

Александр Котов: Бескомпромиссная реакция прокуратуры на беззаконие повышает доверие людей к власти

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры региона с 300-летием прокуратуры России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Государство и общество поручило органам прокуратуры сохранять правовые устои, следить за соблюдением закона и защищать права граждан. Прокуратура – самостоятельный государственный орган, который не входит ни в одну из ветвей власти, и это не случайно. Такой статус позволяет прокурорским работникам беспристрастно, невзирая на чины и звания, реагировать на нарушения законодательства, быть "живым напоминанием о законе", как образно определял задачи прокуратуры известный русский юрист Анатолий Кони», - подчеркнул Александр Котов.

Спикер регионального парламента отметил, что деятельность прокуратуры многогранна и без преувеличения влияет на все сферы жизни. «Своевременная и бескомпромиссная реакция прокурорских работников на беззаконие в любом его проявлении повышает доверие людей к органам власти всех уровней, создает условия для построения правового государства и стабильного развития страны», - продолжил он.

«Главной функцией прокуратуры является надзор за исполнением законов, главная задача областного Собрания депутатов – их принятие. Между нашими государственными органами выстроена конструктивная работа, соглашение о сотрудничестве позволило нам успешно осуществлять законотворческий процесс и контроль за соблюдением законодательства. Я очень надеюсь, что существующий уровень эффективного взаимодействия сохранится и впредь», - добавил Александр Котов.

Председатель областного Собрания депутатов пожелал всем работникам и ветеранам органов прокуратуры профессиональных достижений на благо людей и во имя процветания Отечества.