Александр Котов: Бескомпромиссная реакция прокуратуры на беззаконие повышает доверие людей к власти

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры региона с 300-летием прокуратуры России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Спикер регионального парламента отметил, что деятельность прокуратуры многогранна и без преувеличения влияет на все сферы жизни. «Своевременная и бескомпромиссная реакция прокурорских работников на беззаконие в любом его проявлении повышает доверие людей к органам власти всех уровней, создает условия для построения правового государства и стабильного развития страны», - продолжил он.
«Главной функцией прокуратуры является надзор за исполнением законов, главная задача областного Собрания депутатов – их принятие. Между нашими государственными органами выстроена конструктивная работа, соглашение о сотрудничестве позволило нам успешно осуществлять законотворческий процесс и контроль за соблюдением законодательства. Я очень надеюсь, что существующий уровень эффективного взаимодействия сохранится и впредь», - добавил Александр Котов.
Председатель областного Собрания депутатов пожелал всем работникам и ветеранам органов прокуратуры профессиональных достижений на благо людей и во имя процветания Отечества.