Общество

Объем безналичных платежей клиентов Сбера на Северо-Западе увеличился почти на 20%

Объем безналичных платежей клиентов Сбербанка на Северо-Западе за 11 месяцев 2021 года составил около 95 млрд рублей. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Среди лидеров – Санкт-Петербург и Ленобласть (51 млрд рублей), Вологодская (7 млрд рублей), Архангельская (6,7 млрд рублей) и Мурманская (6,3 млрд рублей) области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Увеличился объем бюджетных платежей, совершенных дистанционно: с января по ноябрь 2021 года он составил 10 млрд рублей, что более чем на 1 млрд выше, чем в 2020 году. При этом самым популярным каналом для таких платежей стало мобильное приложение СберБанк Онлайн, через которое клиенты банка за отчетный период перевели в бюджет более 6 млрд рублей.

«Главными драйверами роста безналичных платежей традиционно являются скорость и доступность. Эти и другие преимущества – например, возможность настройки автоплатежей, отсутствие комиссии за переводы или комфортная стоимость комиссионного вознаграждения, не бьющая существенно по кошельку, – делают наш онлайн-банк все более востребованным у пользователей. Статистика по переводам – еще одно тому доказательство», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.