Общество

Псковский облсовпроф: От профессионализма сотрудников прокуратуры зависит вера людей в закон

Псковский областной совет профессиональных союзов опубликовал поздравление с днем работника прокуратуры Российской Федерации, который отмечается 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

«Это профессиональный праздник всех стоящих на страже государственных интересов, прав и свобод граждан России. В органах прокуратуры Псковской области служат высокопрофессиональные специалисты, честные и преданные долгу люди», - отметил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Кроме того, он подчеркнул, что со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка, а также остаются одним из гарантов законности и правопорядка в обществе.

«От вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры населения. Практически все работники прокуратуры являются членами нашего отраслевого профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания», - заметил Игорь Иванов.

Профсоюзы выразили признательность работникам прокуратуры за высокий профессионализм и верность служебному долгу, а также пожелали им крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в дальнейшей работе.