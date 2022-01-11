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Общество

Острович будет полгода отрабатывать долг перед сыном

12.01.2022 11:59|ПсковКомментариев: 0

Острович получил полгода исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ранее по решению мирового судьи мужчину обязали выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части всех видов заработка и другого дохода. Делать это мужчина должен был ежемесячно, начиная с августа 2020 года и до совершеннолетия ребенка.

В сентябре 2020 года в отделе судебных приставов Островского и Пыталовского районов УФССП России по Псковской области в отношении мужчины возбудили исполнительное производство.

В апреле 2021 года постановлением мирового судьи островича привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин. При этом отец имел периодические неофициальные заработки, доход от которых скрывал, а попыток трудоустроиться официально не предпринимал.

Задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка превысила 66 000 рублей.

Мужчину осудили за совершение преступления по части 1 статьи 157 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

Теги: #островский район #алименты #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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