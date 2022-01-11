Общество

Дождь и мокрый снег ожидаются в Псковской области 13 января

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе прогнозируется небольшой снег, утром и днем переходящий в мокрый снег и дождь.

Ночью по юго-востоку области преимущественно не будет осадков. Утром и днем местами образуется гололед, на дорогах - гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -10 до -5 градусов, местами морозы могут достигать 16 градусов, днем столбик термометра покажет от -5 до 0 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.