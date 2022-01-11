Псковская область вошла в число регионов с максимальным количеством «потерянных лет жизни»

Псковская область вошла в число 20 регионов России с максимальным количеством «потерянных лет жизни». Такие данные содержаться в системе оперативного контроля и анализа показателя «Потерянные годы жизни» (ПГЖ) в различных регионах России и в целом по стране, разработанной Минздравом.
В Псковской области количество «потерянных лет жизни» составляет 6,61. Наиболее частыми причинами смерти в регионе стали болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины.
Источник: ly.corp.rosmedex.ru/by-age
20 регионов с максимальным количеством «потерянных лет жизни» (аналитика Telegram-канала «Пул №3»):
Источник: ly.corp.rosmedex.ru/dynamic
Показатель «Потерянные годы жизни» (Years of Life Lost, YLL) разработала Всемирная организация здравоохранения для оценки преждевременных смертей. Он показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года.