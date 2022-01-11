Общество

Псковская область вошла в число регионов с максимальным количеством «потерянных лет жизни»

Псковская область вошла в число 20 регионов России с максимальным количеством «потерянных лет жизни». Такие данные содержаться в системе оперативного контроля и анализа показателя «Потерянные годы жизни» (ПГЖ) в различных регионах России и в целом по стране, разработанной Минздравом.

В Псковской области количество «потерянных лет жизни» составляет 6,61. Наиболее частыми причинами смерти в регионе стали болезни системы кровообращения, новообразования и внешние причины.

Источник: ly.corp.rosmedex.ru/by-age

20 регионов с максимальным количеством «потерянных лет жизни» (аналитика Telegram-канала «Пул №3»):

Чукотка — 7,76 лет;

Чечня — 7,18;

Ненецкий АО — 7,17;

Тыва — 7,16;

Оренбургская область — 6,91;

Амурская область — 6,9;

Самарская область — 6,82;

Липецкая область — 6,81;

Башкирия — 6,78;

Орловская область — 6,76;

Омская область — 6,72;

Мурманская область — 6,71;

Тульская область — 6,7;

Пензенская область — 6,69;

Калужская область — 6,62;

Псковская область — 6,61;

Иркутская область — 6,57;

Кемеровская область — 6,57;

Чувашия — 6,56;

Пермский край — 6,56.

Источник: ly.corp.rosmedex.ru/dynamic

Показатель «Потерянные годы жизни» (Years of Life Lost, YLL) разработала Всемирная организация здравоохранения для оценки преждевременных смертей. Он показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году, который составляет 92 года.