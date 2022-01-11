Общество

Псковичи смогут добраться до Санкт-Петербурга менее чем за 3 часа

В будущем псковичи смогут добраться до Санкт-Петербурга менее чем за 3 часа. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Сейчас уже ведется работа по сокращению времени перемещения между Псковом и Санкт-Петербургом за счет того, что компания «РЖД» планирует приобрести новый локомотив, который не будет требовать перецепления и долгой остановки в Луге. За счет этого время в дороге сократится до 3 часов.

«Соответственно, появляются новые окна, куда мы можем вставить дополнительные "Ласточки". Над этим вопросом идет коллективная работа. Есть еще одно перспективное направление работы - электрификация пути от Пскова до Луги. Это долгосрочная перспектива работы, но от нее никто не отказывается. Проведение электричества позволило бы сократить время перемещения до Санкт-Петербурга до 2 часов 45 минут», - добавил Станислав Стармолотов.