Общество

Выплаты по электронному больничному псковичам будут приходить автоматически

В 2022 году все выплаты по больничному псковичам будут приходить автоматически без обращения за ними по факту закрытия бюллетеня. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области, информация об этом из поликлиники поступит в Фонд социального страхования, который выдаст пособие напрямую работнику без отрыва средств работодателя.

Так, работодатели должны обеспечить прием и оплату электронного листка нетрудоспособности, а также информировать своих сотрудников по вопросам получения электронных больничных. Теперь распечатка электронных листков нетрудоспособности, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников не требуются. Для приема ЭЛН на оплату достаточно получения только его номера по телефону или по электронной почте.

Кроме того, для информирования во время создания ЭЛН страхователи могут использовать собственное доработанное программное обеспечение или доступное для скачивания на сайте Фонда социального страхования, а также личный кабинет страхователя на сайте.

Для получения сведений об электронных листках нетрудоспособности в личном кабинете проводится идентификация и аутентификация пользователей через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Страхователь запрашивает данные в информационной системе фонда по номеру СНИЛС своего работника и представленного им номеру ЭЛН. Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на госуслугах, получают сообщения, а также могут узнать все об ЭЛН и его оплате в личном кабинете получателя услуг ФСС.

В инспекции обратили внимание работодателей на новый сервис электронного взаимодействия с ФСС РФ - «Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью можно получать информацию об ЭЛН и о работе в рамках механизма «Прямые выплаты».

Помимо этого, в ГИТ отметили: если человек заболел в течение тридцати дней после увольнения с работы и еще не устроился на новое место, то больничный ему оплатит бывший работодатель. Обратиться за таким пособием бывший работник может в течение шести месяцев с момента выздоровления или установления инвалидности.

При расчете больничного в этом случае страховой стаж работника не учитывается, а пособие начисляется, исходя из 60% его среднего заработка за последние два года. В случае, если в эти два года работник находился в отпуске по беременности и родам или был в отпуске по уходу за ребенком, то по заявлению ему могут заменить календарные годы на предыдущие и пересчитать пособие. После увольнения не оплачиваются больничные по уходу за детьми и родственниками, а также больничные, полученные в связи с карантином.