Общество

Российские журналисты отмечают профессиональный праздник

Работники периодической печати, средств массовой информации и журналисты в РФ отмечают 13 января профессиональный праздник — День российской печати.

Фото: pixabay.com

Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. (2) 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости», пишет calend.ru.

После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и переименован в День советской печати.

В 1991 году постановлением президиума Верховного совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.

По состоянию на 13 января 2022 года в реестре зарегистрированных СМИ Роскомнадзора содержаться данные о 150 493 СМИ.