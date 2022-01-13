Александр Котов: Современные СМИ выступают посредником между обществом и государством

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил журналистов и работников средств массовой информации Псковской области с Днем российской печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Он отметил, что в средствах массовой информации Псковской области работает много талантливых, грамотных специалистов, которые своей честной работой заслужили уважение и доверие читателей, зрителей, слушателей. «Диалог с людьми, изучение разных точек зрения, объективная подача информации, сопричастность к судьбе региона – это те принципы, которыми журналисты-профессионалы руководствуются при подготовке материалов», - подчеркнул спикер регионального парламента.
«От всей души желаю журналистским коллективам и всем работникам средств массовой информации творческих успехов, профессиональных достижений, здоровья и благополучия!» - заключил Александр Котов.