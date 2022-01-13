Общество

Регионам рекомендовали подготовиться к оказанию медпомощи в условиях «омикрона»

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 11 января. Они касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы кол-центров по приему обращений граждан, тестирования населения на наличие COVID-19, сообщается на кабмина.

Кроме того, члены совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса «омикрон» на территории России.

По поручению Михаила Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

Минцифры до конца рабочей недели поручено обеспечить готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан.

Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объемы тестирования населения. На заседании президиума координационного совета Михаил Мишустин подчеркнул, что ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек. «Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. В текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием», – отметил Михаил Мишустин.

Еще одно поручение председателя правительства касается финансирования исследований вакцины против коронавируса. Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 млн рублей. Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса.