Общество

Николай Козловский пожелал журналистам вдохновения и реализации планов

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил журналистов и редакторов с профессиональным праздником – Днем российской печати.

Николай Козловский и представители великолукских СМИ

«Этот замечательный праздник объединяет всех, кто формирует современное, объективное информационное пространство, интересное самой широкой аудитории, - отметил он в Instagram. - Ответственно и творчески подходят к своей работе коллективы наших городских СМИ».

Николай Козловский поблагодарил журналистов за многолетнее конструктивное сотрудничество с органами власти.

«Желаю вам и всем редакциям творческого вдохновения и новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и энергии для успешной реализации намеченных планов, благополучия, счастья и добра!» - добавил он.