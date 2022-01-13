Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Александром Нестеруком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодняшним гостем студии станет руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Он расскажет о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе. Судя по статистике, заболеваемость неуклонно идет на спад. Значит ли это, что очередная волна коронавируса завершается? Почему псковичи прививаются недостаточно активно? Дойдет ли дело до вакцинации детей и подростков? Когда в Псковскую область придет «омикрон»?

Ведет эфир Дмитрий Иванов. Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.