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Общество

Продукты на остров Залита доставили спасатели

13.01.2022 12:14|ПсковКомментариев: 0

Продукты и товары первой необходимости на остров Залита в Псковском озере сегодня, 13 января, доставило судно на воздушной подушке аварийно-спасательной службы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.  

«Все "островитяне" выражают благодарность органам власти и спасателям за помощь. Подобная деятельность позволяет жителям островов не чувствовать себя покинутыми и оторванными от "большой земли", они знают, что помощь придет к ним в любой ситуации», - отметили в региональном управлении МЧС. 

Напомним, сообщение с островами Залита, Белов, Каменка и Колпино в теплое время года возможно на катерах или лодках по воде, а в холодное – по льду. Чтобы помочь жителям этих островов, органы власти организовали деятельность по доставке грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности тех, кто там проживает. 

Теги: #МЧС #Псковская область #остров Залита
Источник: Псковская Лента Новостей
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