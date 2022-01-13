Общество

Продукты на остров Залита доставили спасатели

Продукты и товары первой необходимости на остров Залита в Псковском озере сегодня, 13 января, доставило судно на воздушной подушке аварийно-спасательной службы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Все "островитяне" выражают благодарность органам власти и спасателям за помощь. Подобная деятельность позволяет жителям островов не чувствовать себя покинутыми и оторванными от "большой земли", они знают, что помощь придет к ним в любой ситуации», - отметили в региональном управлении МЧС.

Напомним, сообщение с островами Залита, Белов, Каменка и Колпино в теплое время года возможно на катерах или лодках по воде, а в холодное – по льду. Чтобы помочь жителям этих островов, органы власти организовали деятельность по доставке грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности тех, кто там проживает.