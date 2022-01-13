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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»

13.01.2022 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Как следует из названия, в котором обыгрывается известное юмористическое стихотворение про пустившихся в плавание в одном тазу, с чувством юмора и самоиронией у авторов передачи все в порядке. Непринужденно, нескучно и в постоянном контакте с радиослушателями «мудрецы» собираются обсуждать интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. Трио ведущих — это хорошо известные слушателям Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

«Три мудреца» будут выходить в прямой эфир по четвергам, в 13.05. Спешим успокоить постоянных слушателей «Сообразим на троих», которые за последние годы успели привыкнуть к выходу в указанное время этой программы. С обновленным составом постоянных соведущих (Александр Савенко, Константин Калиниченко, Сергей Васильев) программа-«долгожительница» остается в эфире и будет чередоваться по четвергам с новым проектом.

Присоединяйтесь к обсуждению главных вызовов и угроз 2022 года по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #Три мудреца
Источник: Псковская Лента Новостей
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