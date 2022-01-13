Общество

Новый проект «Эхо Москвы» в Пскове — «Три мудреца». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Три мудреца», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 13 января.

Как следует из названия, в котором обыгрывается известное юмористическое стихотворение про пустившихся в плавание в одном тазу, с чувством юмора и самоиронией у авторов передачи все в порядке. Непринужденно, нескучно и в постоянном контакте с радиослушателями «мудрецы» обсудили интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. Трио ведущих — это хорошо известные слушателям Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

«Три мудреца» будут выходить в прямой эфир по четвергам, в 13.05. Спешим успокоить постоянных слушателей «Сообразим на троих», которые за последние годы успели привыкнуть к выходу в указанное время этой программы. С обновленным составом постоянных соведущих (Александр Савенко, Константин Калиниченко, Сергей Васильев) программа-«долгожительница» остается в эфире и будет чередоваться по четвергам с новым проектом.