Александр Нестерук посоветовал псковичам стричь бороду во время пандемии

Мужчинам в пандемию коронавируса следуют короче стричь бороду. Такой совет в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) жителям Псковской области дал руководитель территориального управления Роспотребнадзора по региону, главный санитарный врач области Александр Нестерук.
Ведущий эфира Дмитрий Иванов рассказал, что сам носит маску, однако ее эффективность, по его мнению, значительно падает из-за наличия бороды на лице.
Главный санитарный врач Псковской области напомнил, что во время пандемии главной защитой от вируса является вакцинация, при этом он настоятельно рекомендовал псковичам не забывать и о таких мерах, как ношение маски, соблюдение социальной дистанции, мытье рук.