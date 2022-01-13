Общество

Александр Нестерук посоветовал псковичам стричь бороду во время пандемии

Мужчинам в пандемию коронавируса следуют короче стричь бороду. Такой совет в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) жителям Псковской области дал руководитель территориального управления Роспотребнадзора по региону, главный санитарный врач области Александр Нестерук.

Ведущий эфира Дмитрий Иванов рассказал, что сам носит маску, однако ее эффективность, по его мнению, значительно падает из-за наличия бороды на лице.

«Согласен с вами. Наверное, на период подъема заболеваемости надо стричь бороду более коротко. Хотя, наверное, тем, кто привык к своему имиджу, будет сложно это сделать», - заметил Александр Нестерук.

Главный санитарный врач Псковской области напомнил, что во время пандемии главной защитой от вируса является вакцинация, при этом он настоятельно рекомендовал псковичам не забывать и о таких мерах, как ношение маски, соблюдение социальной дистанции, мытье рук.