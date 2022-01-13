Общество

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Псковской области 14 января

Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Псковской области 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

На территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем также планируются умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах будет гололедица.

Температура воздуха ожидается в диапазоне -1…+3 градуса.

Ветер прогнозируется западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.