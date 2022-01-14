Псковская область получила почти 300 млн рублей для выплат социальных пособий

Псковская область получила финансирование в размере 298,4 млн рублей для выплат социальных пособий. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instargam.
Денежные средства уже направлены в органы социальной защиты городов и районов. «Так как на зачисление на счета граждан требуется 2-3 дня, жители получат пособия на следующей неделе», - рассказал губернатор.
Михаил Ведерников напомнил, что нормативный срок зачисления средств на счета граждан – не позднее 30 числа месяца. «Администрация области всегда старается сделать это раньше и как можно быстрее, но средства всегда поступают по-разному», - добавил он.