Общество

Псковская область получила почти 300 млн рублей для выплат социальных пособий

Псковская область получила финансирование в размере 298,4 млн рублей для выплат социальных пособий. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instargam.

«На этой неделе поступало большое количество обращений, что жители еще не получили выплаты за январь. Поясняю. 298,4 млн рублей вчера поступили в комитет по социальной защите области. Их направят на осуществление ежемесячных выплат детям в возрасте от 3 до 7 лет; на третьего ребенка или последующих детей; в связи с рождением первого ребенка; пособий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам», - отметил он.

Денежные средства уже направлены в органы социальной защиты городов и районов. «Так как на зачисление на счета граждан требуется 2-3 дня, жители получат пособия на следующей неделе», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что нормативный срок зачисления средств на счета граждан – не позднее 30 числа месяца. «Администрация области всегда старается сделать это раньше и как можно быстрее, но средства всегда поступают по-разному», - добавил он.