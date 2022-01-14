Общество

Курьер в СЗФО зарабатывает почти в два раза больше учителя

Курьер в СЗФО зарабатывает почти в 2 раза больше учителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии для курьеров, открытые в России в начале января 2022 года – количество предложений о работе для этих специалистов уже превысило 8 000 вакансий. Всего же за прошлый год работодателям в целом по стране потребовалось более 103 000 курьеров, это на 171% больше, чем за весь 2020 год.

«У работодателей из СЗФО потребность в курьерах держится на таком же высоком уровне, как в конце 2021 года, когда компании активно принимали персонал в преддверии новогодних праздников. На данный момент в компании на Северо-Западе страны нужны более 1 200 курьеров», - отметили в пресс-службе hh.ru.

Средняя заработная плата, которую предлагают курьерам в России, в начале января составляет 65 000 рублей – это примерно на 18 000 рублей или 38% больше, чем год назад. В 12% вакансий по стране предлагается доход от 120 000 до 150 000 рублей в месяц. Но важно учитывать, что в большинстве случаев финальная зарплата зависит от количества отработанных часов.

В регионах СЗФО сегодня средняя предлагаемая зарплата курьера составляет порядка 76 000 рублей. Для сравнения, а средняя предлагаемая зарплата учителя в СЗФО составляет сейчас около 40 000 рублей. Стандартные требования к курьерам – это хорошее знание местности, а также пунктуальность и ответственность, иногда - наличие или готовность оформить медицинскую книжку.

В России наибольшим спросом у работодателей пользуются курьеры-водители, в частности специалисты с личным автомобилем – им, как правило, предлагаю около 70 000 рублей. На пеших курьеров приходится лишь 10% вакансий, а средняя предлагаемая зарплата – 55 000.