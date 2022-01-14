Общество

В России могут отказаться от иностранной спутниковой связи

Минцифры, Роскомнадзор, Минэкономразвития, а также специальная рабочая группа могут до 1 марта рассмотреть вопрос «о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой назначено на 31 января.

Предложение пока носит статус проекта, отмечают «Известия».

В материалах комиссии говорится, что ФСБ вынесла отрицательное заключение о продлении выделения частот, необходимых для подключения к интернету через иностранные спутники по технологии VSAT. Эти частоты были выделены ГКРЧ в 2017 году для работы с 32 спутниками зарубежных операторов, среди которых американский «Intelsat», французский «Eutelsat», бермудский «Asia Broadcast Satellite» (ABS) и другие.

Сильного влияния на рынок невозможность арендовать мощности на иностранных спутниках не окажет, согласен акционер компании «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев. Правда, существенные проблемы могут возникнуть у провайдера спутникового интернета «СенСат» (проект «РТКомм.ру»), который на Дальнем Востоке предоставляет услуги, используя спутники JCSat-48 и Horizons 3E (Intelsat), отмечает эксперт.

Также проблемы могут возникнуть у некоторых сотовых операторов, подключающих свое оборудование к интернету в труднодоступных районах через зарубежные спутники, говорят другие участники рынка. Однако по мере развития спутниковых группировок российских ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром космические системы», зависимость от иностранных бортов неуклонно снижается, добавили они.