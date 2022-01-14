Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня в центре внимания ведущих Константина Калиниченко и Алины Черновой следующие темы:

Сережа очень тупой или наоборот? Псковичка пожаловалась на название пьесы Дмитрия Месхиева. Соцсети отреагировали. Теперь каждый второй у нас — культуртрегер.

Проезд подорожал в автобусах на 4 рубля. За и против. Одни говорят, что все дорожает, и, если не повышать, то транспорт встанет. Другие клянут чиновников последними словами.

Снова пытались украсть Telegram-канал «Губернии». Вроде украли, но не совсем. Какая-то мутная история. У псковских несистемных оппозиционеров опять все не слава богу.

Трансляция завершена.