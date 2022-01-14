Общество

Около 800 соотечественников переехали в Псковскую область из-за рубежа

Около 800 соотечественников, проживающих за рубежом, переехали в Псковскую область в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из них 276 — участники государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения», в рамках которой и оказывается содействие добровольному переселению. Из числа прибывших в 2021 году — 540 соотечественников трудоспособного возраста.

Дополнительную социальную поддержку участники государственной программы и члены их семей получают в учреждениях службы занятости области. Они могут рассчитывать на такие меры поддержки, как компенсация затрат на прохождение медосвидетельствования для получения разрешения на временное проживание; возмещение затрат на профессиональное обучение новым специальностям, востребованным на территории области, а также компенсация части стоимости найма (аренды) жилья и другие.

Кроме того, участникам госпрограммы и членам их семей выплачиваются материальная помощь, единовременное пособие на обустройство переселенцам-старообрядцам, а также компенсация стоимости сертификата врача. Около 80% прибывших в регион участников госпрограммы имеют среднее профессиональное и высшее образование.

Более 90 соотечественников, прибывших в прошлом году, имеют собственное жилье или проживают в квартирах, предоставленных организациями области. Большая часть арендует жилье или находится у родственников.

Всего с 2010 года — с момента запуска программы — в Псковскую область на постоянное место жительства прибыли более 10,6 тысячи участников госпрограммы и членов их семей. Среди них около 160 врачей и 180 других медицинских работников, более 230 педагогов и около 240 инженеров, более 300 индивидуальных предпринимателей. За время реализации государственной программы на территорию Псковской области переселились соотечественники более чем из 20 стран (страны СНГ, Балтии, Германии и другие).