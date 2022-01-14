Общество

Жительница Красногородского района отправится в колонию за неуплату алиментов

Пыталовский районный суд вынес приговор женщине, обвиняемой в неуплате алиментов на содержание сына. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

На основании решения суда жительница Красногородского района должна была выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Так как она этого не делала, в октябре 2010 года судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Подсудимую неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности, но она продолжала уклоняться от уплаты алиментов и не погасила задолженность. Должница, будучи трудоспособной и не имея инвалидности, осознавала ухудшение материальных условий жизни ребенка, однако добровольно деньги не выплачивала. В результате задолженность составила более 700 000 рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы на пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор суда пока не вступил в законную силу.