Общество

На себежском полигоне уничтожили почти 50 тонн перца и винограда

Почти 50 тонн свежего перца и винограда уничтожили 13 января на полигоне твердых бытовых отходов в Себеже под контролем сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Ранее сотрудники Псковской таможни задержали три автотранспортных средства, в которых незаконно перевозили продукцию из Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов. Транспортные средства передали управлению Россельхознадзора для проведения проверочных мероприятий.

Государственные инспекторы обнаружили, что на маркировочных этикетках в качестве стран происхождения были указаны Иран и Турция. Фитосанитарные сертификаты и другие товаросопроводительные документы отсутствовали.

По данным фактам возбудили дела об административных правонарушениях.