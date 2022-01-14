Общество

Чем известные псковичи радовали себя на новогодних праздниках

Новогодние петарды и фейерверки отгремели вместе с многодневными пряниками. Вот уже почти неделю мы все пытаемся снова войти в рабочий режим - раньше ложиться спать и продуктивно работать. Лично у меня получается с переменным успехом. Зато можем радоваться, что на новогодних каникулах многое успели – ходили в гости, путешествовали, отсыпались как следует. Окончательно закрывая праздничный период после Старого Нового года, предлагаю посмотреть, что же на длинных выходных делали псковские медиаперсоны. Кто чем отличился на этот раз? Да и в целом, что предпочитают – активный отдых или зимнюю спячку.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников за новогодние праздники создал целую кулинарную брошюру в своем Instagram. Что только он не готовил вместе со своей семьей – от супа с морепродуктами, пиццы из печи и заканчивая рождественскими десертами. Немного обидно, что Михаил Ведерников не всеми рецептами поделился с подписчиками. Уточнил, что в некоторых случаях меняет ингредиенты в зависимости от настроения.

Судя по фото, больше всего любит помогать с готовкой главе региона его младшая дочь. Предлагаем губернатору к следующему Новому году выпустить полноценную поваренную книгу. Тем более, что сейчас много сервисов, которые могут взять фото и подписи из инстаграма и сформировать печатную версию кулинарных идей. Если к следующему году рецептов на книгу не наберется, то однозначно стоит рассмотреть этот вариант, как дополнительный доход на пенсии.

Помимо всего прочего, Михаил Ведерников успел и с детьми погулять. В своем профиле он опубликовал необычного снеговика, которого слепили дети и назвали в честь него.

«Знакомьтесь, снеговик Миша. Дети слепили и сказали, что это я! Не буду спорить», - подписал фото губернатор.

Еще один любитель кулинарии – депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Вместе со своими подписчиками «дядя Леша», как сам называет себя депутат, приготовил холодец. Да не простой, а изысканный – в состав холодца вошли колени лося и домашний петушок. Варил эту красоту Алексей Севастьянов 6 часов, результатом остался доволен – дюжины мисок традиционного русского блюда явно хватило на все праздники.

Депутат не ограничился только рецептами, но и вышел на прогулку вместе с группой «любимые девушки», в состав которой вошли супруга, мама и теща Алексея Севастьянова. В заснеженном лесу он станцевал медленный танец с женой, а старшие представители семьи синхронно отжигали под современную музыку. Душевно вышло, лайк.

Глава города Пскова Елена Полонская в праздники постаралась полностью окунуться в семейную атмосферу. Никакой готовки у плиты мы не увидели, зато посмотрели, как глава города рука об руку с простыми горожанами гуляла по Финскому парку, дышала свежим лесным воздухом, ходила на музыкальный концерт дочери и селфилась у домашней елки. Мы прямо успели отдохнуть от партийных лозунгов в соцсетях Елены Полонской за праздники.

Глава администрации Пскова Борис Елкин находился все праздники в рабочем режиме, поэтому ничем личным в соцсетях особенно не делился. За праздники опубликовал несколько постов по работе, поздравил псковичей с Новым годом и Рождеством. Из интересного – нам удалось увидеть домашнюю елку главы администрации города, и узнать, что часть праздников он провел где-то за городом.

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский на праздниках как будто и не отдыхал – все время постил официальный контент, однако несколько семейных фото все же затесались в его ленте Instagram. Хочу отметить, что личными фото или видео депутат нечасто радует своих подписчиков. На «каникулах» политик напомнил читателям, что они с сыном - любители зимней рыбалки. С уловом, видимо, помогает справиться пес, который живет у Александра Козловского.

Удивительно, но еще один политик, который часто говорит только о работе, за праздники порадовал подписчиков большим количеством семейных фото. Лидер регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг выложил много новогодних фотографий, поздравлял любимую супругу с днем рождения и, судя по снимкам, много времени провел с семьей. Контент получился и визуально красивым и очень теплым.

Невероятно продуктивна на праздниках была и руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец. Она успела и на каток с семьей сходить, и на банкетах погулять, и по области попутешествовать. А самое главное, что со своими подписчиками она говорит достаточно откровенно и транслирует исключительно позитив и хорошее настроение.

А вот общественница и помощница депутата Гордумы Елена Демченкова ведет активный образ жизни, несмотря на отсутствие прививки от ковида и qr-кода. Девушка занимается спортом дома, хотя и признается, что ее раздражают фото и видео знакомых из тренажерных залов, кафе и кинотеатров. Вот такую резкую и не очень праздничную реакцию на то, что проводят праздники в общественных местах, получили привитые псковичи.

Поездкой к морю нас порадовала только уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Сразу после празднования Нового года она отправилась в Сочи и Абхазию. Красивыми пейзажами омбудсмен активно делилась со своими подписчиками. У Наталии Соколовой в последнее время тоже весьма доверительные отношения со своими подписчиками – она постит много забавных видео и открыто рассказывает о том, чем занимается.

В целом, можно сказать, что каникулы у политиков, чиновников и общественников прошли активно. Сейчас все пытаются восстановить в памяти прошлогодние договоренности и ждут, когда же все будут готовы приняться за дела. Но наш вам совет, если чувствуете, что напряжение растет слишком быстро, сделайте паузу и устройте себе перезагрузку. В этот раз без алкоголя и объедалова. Выходных точно хватит на то, чтобы выспаться, расслабиться и запостить что-нибудь необычное в свои социальные сети.

Ксения Журавкова