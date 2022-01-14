Общество

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 15 января

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 15 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, местами в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде снега, в том числе мокрого, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха по области будет находиться в диапазоне от -3 до +2 градусов. Синоптики предупреждают о ветре северо-западных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, местами ветер будет порывистым.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что Псковскую область накрыла циклоническая депрессия.