Общество

Увидеть 4D-изображение ребенка в утробе матери стало возможно в Пскове

В отделении УЗИ Перинатального центра города Пскова появился новый высокоточный аппарат экспертного класса, с его помощью специалисты смогут проводить не только 2D-обследование, но и 3D, и 4D. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Перинатального центра города Пскова

«Теперь ребеночка можно увидеть в объемном изображении. С помощью такого оборудования даже можно понаблюдать за малышом в движении в реальном времени», - рассказали в центре.

Полноценно работать на данном аппарате начали в 2022 году. Делать 3D-УЗИ при беременности необходимо не только для того, чтобы мама могла увидеть ребенка и хорошо его рассмотреть, но и по медицинским показаниям, пояснили в медицинском учреждении.