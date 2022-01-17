Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок от коронавируса. Соответствующий приказ, подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
К бессрочным противопоказаниям относятся:
гиперчувствительность к веществам, входящим в состав иммунобиологического лекарственного препарата для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — вакцина), или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40°C, гиперемия или отек в месте инъекции) на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок:
острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на 2 - 4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;
острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.
Иные противопоказания:
злокачественные новообразования — в случае применения вакцин «ЭпиВакКорона», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, «ЭпиВакКорона-Н», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, «КовиВак» (вакцины коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной);
беременность и период грудного вскармливания — в случае применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-КОВИД-Вак-М», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Спутник Лайт», векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «ЭпиВакКорона», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, «ЭпиВакКорона-Н», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVЮ-19, «КовиВак» (вакцины коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной);
недостижение возраста 18 лет — в случае применения вакцин (за исключением вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, для которой противопоказанием к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является возраст до 12 лет);
возраст старше 60 лет — в случае применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-КОВИД-Вак-М», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «ЭпиВакКорона-Н», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, «КовиВак» (вакцины коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной);
иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор