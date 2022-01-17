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Общество

Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19

18.01.2022 07:18|ПсковКомментариев: 1

Министерство здравоохранения России утвердило перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок от коронавируса. Соответствующий приказ, подписанный министром здравоохранения Михаилом Мурашко, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

К бессрочным противопоказаниям относятся:

  • гиперчувствительность к веществам, входящим в состав иммунобиологического лекарственного препарата для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — вакцина), или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40°C, гиперемия или отек в месте инъекции) на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

Противопоказания, устанавливаемые на определенный срок:

  • острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на 2 - 4 недели после выздоровления или наступления ремиссии;
  • острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

Иные противопоказания:

  • злокачественные новообразования — в случае применения вакцин «ЭпиВакКорона», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, «ЭпиВакКорона-Н», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, «КовиВак» (вакцины коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной);
  • беременность и период грудного вскармливания — в случае применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-КОВИД-Вак-М», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Спутник Лайт», векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «ЭпиВакКорона», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, «ЭпиВакКорона-Н», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVЮ-19, «КовиВак» (вакцины коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной);
  • недостижение возраста 18 лет — в случае применения вакцин (за исключением вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, для которой противопоказанием к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является возраст до 12 лет);
  • возраст старше 60 лет — в случае применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-КОВИД-Вак-М», комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «ЭпиВакКорона-Н», вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, «КовиВак» (вакцины коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной);
  • иные медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.
Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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