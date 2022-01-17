Общество

Островский район получил около 70 млн рублей на реализацию региональных проектов в 2021 году

Островский район получил 67,1 млн рублей на реализацию региональных проектов в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

«В Островском районе в 2021 году была проведена большая работа по обустройству общественных территорий и модернизации образовательных учреждений», - отметил он.

Так, было начато строительство 44-квартирного многоквартирного дома для расселения граждан из аварийного жилья. «Ключи от новых квартир планируем вручить жильцам в четвертом квартале 2022 года», - сообщил губернатор.

«На улице Софьи Перовской создали новую точку притяжения для детей и молодежи: привели в порядок заброшенный стадион, установили новые площадки – детскую игровую и воркаут, - продолжил Михаил Ведерников. - В этом году работа будет продолжена, муниципалитет благоустроит прилегающие территории в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В лесопарковой зоне восстановили многофункциональную трассу (используется как лыжная и беговая), обустроили силовой городок, места для семейного отдыха и пикников, привели в порядок два двора».

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Острове отремонтировали переулок Горний, а на средства экономии установлено пешеходное ограждение на улице Пригородной.

В средней школе №4 отремонтировали спортзал и закупили спортинвентарь. В дом детского творчества имени Клавы Назаровой закупили мебель, ноутбуки, мультимедийный проектор, конструкторы LEGO и материалы для ИЗО, что позволило открыть 30 мест для дополнительного образования детей.

«Предоставленная субсидия по проекту "Образование" позволила дооснастить компьютерами и принтерами школьные отряды добровольцев в центре культуры Юбилейный. В четырех образовательных учреждениях района созданы "Точки роста" с робототехникой, ноутбуками, микроскопами, цифровыми лабораториями. Средняя школа №7 получила ноутбуки и МФУ для развития цифровой образовательной среды», - добавил глава региона.