Общество

Треть сменивших место работы жителей Северо-Запада остались недовольны своим выбором

Треть сменивших место работы жителей Северо-Запада остались недовольны своим выбором. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

22% трудоустроенных респондентов из регионов СЗФО в течение прошлого года сменили работу. Это самый низкий показатель по стране среди других регионов: для сравнения в среднем по стране сменили работу 36% россиян, чаще всего новое место работы искали жители Южного и Северо-Кавказского ФО (по 41%), а также москвичи (36%), отметили в пресс-службе сервиса.

Среди тех жителей СЗФО, которые сменили работу в 2021 году 49% считают, что новое место лучше предыдущего, 16% не видят разницы, а 30% недовольны новой работой и уверены, что она хуже прошлой. Еще 5% затруднились ответить.

Говоря о планах на будущее, 84% респондентов рассказали о намерении сменить место работы в наступившем году, 9% не планируют это делать, остальные пока не определились. Согласно опросу, именно жители СЗФО оказались самыми активными в желании сменить работу в этому году: в среднем по стране это хотят сделать 77%, добавили в пресс-службе компании.

Кроме того, 78% работающих жителей СЗФО в 2022 году намерены сменить сферу профессии. Это также самый высокий показатель по стране, для сравнения в целом сменить профессию планируют 54% опрошенных россиян против 78% жителей СЗФО.

«Согласно опросу, сменить профессию планируют в большинстве представители продаж (72%), административный персонал (72%), банковские служащие (65%). Любопытно, что к смене деятельности больше склонны люди старшего возраста: если среди респондентов 18–24 лет такие планы есть только у 46%, то среди 45–54-летних – у 63%», - рассказали аналитики.

Чаще всего в качестве новой сферы респонденты рассматривают информационные технологии – 14% из тех, кто хочет сменить профессию, выбрали этот вариант. Далее идут сферы «Административный персонал» (12%), «Добыча сырья» (10%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Высший менеджмент» (по 8%).