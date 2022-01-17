Общество

Экономист рассказала, когда выгоднее всего идти в отпуск

Вопрос о наилучшем месяце для отпуска обусловлен тем, что заработная плата считается не по календарным, а по рабочим дням, рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Эксперт предложила взять для примера самый короткий и самый длинный месяц в 2022 году. По производственному календарю самый короткий месяц – это январь, в котором 16 рабочих дней, а самый длинный август – 23 рабочих дня.

«Допустим ежемесячный оклад работника 60 тысяч рублей, а отпуск планируется на 7 календарных дней, тогда отпускные составят 14 334,46 рублей (формула для расчета: (60 000*12/12/29,3) *7). Но если работник выберет для отдыха 10-16 января, его фактически отработанное время составляет 11 дней, а зарплата за январь – 41 250 рублей. То есть вместе с отпускными он получит 55 584,46 рублей», — цитирует Ларису Сорокину агентство «Прайм».

Уход в отпуск в самом длинном месяце даст иной расчет. Если отпуск планируется в период 8 – 14 августа, то фактически отработанными будут считаться 18 дней, начисленная заработная – 46 956,6 рублей и вместе с отпускными это составит 61 291,06 рублей.

«Вывод прост: чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день и тем больше работник теряет за отпускные дни», — убеждена Сорокина.

По ее словам, наиболее выгодными для отпуска месяцами, исходя из данных производственного календаря на этот год, будут март (22 рабочих дня), август (23), сентябрь (22) и декабрь (22 рабочих дня).