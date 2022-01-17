Общество

Педиатр сообщил об испытаниях вакцины против коронавируса для подростков

Более половины участников исследования вакцины против коронавируса для подростков уже получили первый компонент. Об этом, сообщается на сайте мэра Москвы со ссылкой на главного педиатра столицы, главврача детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Исмаила Османова.

Фото: РИА Новости

«Сегодня половина запланированной работы проведена — более 1500 подростков сделали прививку первым компонентом, более 1200 из них — и первым, и вторым. Все это время ребята ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, а врачи наблюдают за их состоянием... Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки», - цитирует врача РИА Новости.

Исмаил Османов добавил, что на данный момент ни у одного вакцинированного не зафиксировано серьезных побочных реакций на вакцину, лишь в единичных случаях наблюдалось небольшое повышение температуры, утомляемость, а также боль в месте инъекции.

Подчеркивается, что всего в исследовании примут участие три тысячи добровольцев. Из них 2400 человек получат вакцину, а 600 человек — плацебо. Распределение участников в ту или иную группу произойдет случайным образом. Ни подростки, ни родители, ни врач не будут знать, в какую группу попадет участник.

Напомним, Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на этой неделе.